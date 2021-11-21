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Беженец – представителю ВОЗ: «Польская полиция на границе пускала слезоточивый газ прямо в лицо всем детям»

21 ноября 2021 12:04
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Новости Беларуси. Представители Всемирной организации здравоохранения прибыли во временный пункт размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им наперебой выходцы с Ближнего Востока рассказывали о действиях польских силовиков. Звучала и надежда на помощь в открытии гуманитарного коридора в ЕС.  

На белорусско-польской границе продолжает работу наш корреспондент Сергей Шуманский.  

Беженец – представителю ВОЗ: «Польская полиция на границе пускала слезоточивый газ прямо в лицо всем детям»-1

Сергей Шуманский, корреспондент:  
Сегодня уже 14-й день для беженцев на белорусско-польской границе, все они находятся в логистическом центре «Бремино» недалеко от пункта пропуска «Брузги». Сегодня с самого утра сюда прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения. Их встретили Юрий Караев и сенатор Виктор Лискович. Они провели представителей ВОЗ по территории ТЛЦ, ознакомили с тем, как происходит раздача гуманитарной помощи, а также горячей еды в этих палатках.  

Беженец – представителю ВОЗ: «Польская полиция на границе пускала слезоточивый газ прямо в лицо всем детям»-4

Беженец – представителю ВОЗ: «Польская полиция на границе пускала слезоточивый газ прямо в лицо всем детям»-6

Затем они прошли в сам логистический центр. Беженцы пытались общаться уже на улице с представителями ВОЗ. Один мужчина достал телефон и начал показывать моменты, когда польские силовики на границе три дня назад устраивали свои бесчеловечные акты насилия.  

Беженец – представителю ВОЗ: «Польская полиция на границе пускала слезоточивый газ прямо в лицо всем детям»-9

Польская полиция на границе пускала слезоточивый газ прямо в лицо всем детям.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юрий Караев # Виктор Лискович # Сергей Шуманский # Джеральд Рокеншауб # Фотофакт

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