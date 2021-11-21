Беженец – представителю ВОЗ: «Польская полиция на границе пускала слезоточивый газ прямо в лицо всем детям»

Новости Беларуси. Представители Всемирной организации здравоохранения прибыли во временный пункт размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им наперебой выходцы с Ближнего Востока рассказывали о действиях польских силовиков. Звучала и надежда на помощь в открытии гуманитарного коридора в ЕС. На белорусско-польской границе продолжает работу наш корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодня уже 14-й день для беженцев на белорусско-польской границе, все они находятся в логистическом центре «Бремино» недалеко от пункта пропуска «Брузги». Сегодня с самого утра сюда прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения. Их встретили Юрий Караев и сенатор Виктор Лискович. Они провели представителей ВОЗ по территории ТЛЦ, ознакомили с тем, как происходит раздача гуманитарной помощи, а также горячей еды в этих палатках.