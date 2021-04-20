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«Бежать и бежать на своих эмоциях, чтобы не сдаться». 18 бойцов минского ОМОНа сдали экзамен на право носить чёрный берет

20 апреля 2021 14:05
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Новости Беларуси. 18 бойцов минского ОМОНа 20 апреля сдали один из самых главных экзаменов в своей службе – право носить черный берет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только сильным телом и духом, устойчивым психологически можно пройти подобные испытания. И они это сделали, доказав, что у них есть ключевые качества бойца войск особого назначения.

«Бежать и бежать на своих эмоциях, чтобы не сдаться». 18 бойцов минского ОМОНа сдали экзамен на право носить чёрный берет-1

ОМОН – это сила!

«Бежать и бежать на своих эмоциях, чтобы не сдаться». 18 бойцов минского ОМОНа сдали экзамен на право носить чёрный берет-4

Первый этап экзамена – сдача нормативов по физподготовке и знаний боевых приемов самообороны. Из 20 бойцов справились 18. Именно они и выстроились на второй этап. Это марш-бросок в полном обмундировании с преодолением водных преград и ориентированием на местности, полоса препятствий с имитируемым сражением с применением дымовых, шумовых и газовых снарядов. При этом препятствия важно пройти всей командой, иначе – штрафной круг. После тяжелого пути через лесной массив будущие обладатели беретов собрались на стрельбище, где ставка на меткость и скорость.

Дмитрий Балаба: «Получение черного берета – это первый этап в жизни сотрудника ОМОНа»

«Бежать и бежать на своих эмоциях, чтобы не сдаться». 18 бойцов минского ОМОНа сдали экзамен на право носить чёрный берет-7

Захар Клещенко, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Это проверка себя, проверка, на что ты способен, на что ты готов вообще. Морально-психологические качества свои проверить. Я знал, что пройду – духом сильный, так сказать, и не сомневался. Ребят поддерживал как мог, все молодцы.

«Бежать и бежать на своих эмоциях, чтобы не сдаться». 18 бойцов минского ОМОНа сдали экзамен на право носить чёрный берет-10

Дмитрий Курилович, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Черный берет – это заветная мечта каждого ОМОНовца, и при прохождении всего марша, я думаю, большой адреналин прибывает и ты на психике себя выдерживаешь, стараясь бежать и бежать на своих эмоциях, чтобы не сдаться. Не подвести командиров, которые тебя готовили постоянно. Не зря мы готовились к этому.

«Бежать и бежать на своих эмоциях, чтобы не сдаться». 18 бойцов минского ОМОНа сдали экзамен на право носить чёрный берет-13

Финишная прямая – импровизированный ринг. Бойцу нужно выдержать трех спарринг-партнеров, на каждого отведено по две минуты. Это не просто действующие сотрудники, сослуживцы, а чемпионы и призеры соревнований по рукопашному бою. Поблажек ждать не стоит. Результат у всех новоявленных черных беретов, как говорится, на лице: синяки, ссадины и в то же время улыбки счастья от пройденного испытания.

«Бежать и бежать на своих эмоциях, чтобы не сдаться». 18 бойцов минского ОМОНа сдали экзамен на право носить чёрный берет-16

У тех, кто сегодня дал слабину, есть шанс проявить себя через полгода и пройти экзамен повторно. Обладателям же черного берета и отличительного знака предстоит сделать выбор специализации и подтвердить заслуженную награду своими боевыми подвигами и честной службой на защите родины.

# Милиция Беларуси # общество # Захар Клещенко # Дмитрий Курилович # Фотофакт

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