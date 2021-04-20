«Бежать и бежать на своих эмоциях, чтобы не сдаться». 18 бойцов минского ОМОНа сдали экзамен на право носить чёрный берет

Новости Беларуси. 18 бойцов минского ОМОНа 20 апреля сдали один из самых главных экзаменов в своей службе – право носить черный берет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только сильным телом и духом, устойчивым психологически можно пройти подобные испытания. И они это сделали, доказав, что у них есть ключевые качества бойца войск особого назначения.

ОМОН – это сила!

Первый этап экзамена – сдача нормативов по физподготовке и знаний боевых приемов самообороны. Из 20 бойцов справились 18. Именно они и выстроились на второй этап. Это марш-бросок в полном обмундировании с преодолением водных преград и ориентированием на местности, полоса препятствий с имитируемым сражением с применением дымовых, шумовых и газовых снарядов. При этом препятствия важно пройти всей командой, иначе – штрафной круг. После тяжелого пути через лесной массив будущие обладатели беретов собрались на стрельбище, где ставка на меткость и скорость. Дмитрий Балаба: «Получение черного берета – это первый этап в жизни сотрудника ОМОНа»

Захар Клещенко, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Это проверка себя, проверка, на что ты способен, на что ты готов вообще. Морально-психологические качества свои проверить. Я знал, что пройду – духом сильный, так сказать, и не сомневался. Ребят поддерживал как мог, все молодцы.

Дмитрий Курилович, сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Черный берет – это заветная мечта каждого ОМОНовца, и при прохождении всего марша, я думаю, большой адреналин прибывает и ты на психике себя выдерживаешь, стараясь бежать и бежать на своих эмоциях, чтобы не сдаться. Не подвести командиров, которые тебя готовили постоянно. Не зря мы готовились к этому.

Финишная прямая – импровизированный ринг. Бойцу нужно выдержать трех спарринг-партнеров, на каждого отведено по две минуты. Это не просто действующие сотрудники, сослуживцы, а чемпионы и призеры соревнований по рукопашному бою. Поблажек ждать не стоит. Результат у всех новоявленных черных беретов, как говорится, на лице: синяки, ссадины и в то же время улыбки счастья от пройденного испытания.