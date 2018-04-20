График отключения горячей воды в домах Минска в мае

Новости Беларуси. На сайте Мингорисполкома появилась информация о том, когда и в каких домах будет отключена горячая вода.

В период с 2 мая у потребителей по улицам:

В/ч 31802 и 2007;

Красина 7, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

Павловского 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50Б, 54, 54А, 66.

С 10 мая горячей воды не будет у потребителей по улицам:

1-й пер. Окрестина, 36; 36А, 38;

Беды 2Б, 6, 8, 8А, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33;

Бельского, 39к1, 2, 3; 41, 60;

Волоха, 45, 47, 49, 51;

Восточная 33, 35, 37, 39;

Гало 4, 6, 8, 76;

Грушевская, 124, 125, 126, 127, 132, 136;

Гурского, 21к1, 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А;

Дзержинского пр. 20, 24;

Долгиновский тр-т 54В,

Дубравинский пер., 3к1, 2; 5, 7, 9;

Железнодорожная, 122, 128А;

Здания КГБ, К. Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107, 112;

Каховская 17, 26;

Корш-Саблина 3, 5, 9, 11;

Кулибина, 9, 11;

Лермонтова, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49;

Маневича 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17;

Некрасова 20, 22, 22к.1, 2;24, 24А;

Нововиленская 1, 3А, 4А, 5А, 6, 7Б, 8А, 9А, 10, 10А, 13А, 14, 15, 18, 20, 21к.1, 2, 3, 22, 23, 24;

Нововиленский пер. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Одоевского 50, 52, 54; Орловская 51, 53, 57, 59;

Осипенко 2, 4, 6, 8;

Пономаренко, 58, 60, 62;

Прилукская, 48, 50;

Прямая, 22, 24, 24А, 28;

Р. Люксембург, 90А;

Сморговский тр. 1, 3, 7, 9, 10;

Старовиленский тр. 26А, 26к.1, 28к.1, 30, 69, 69А, 73, 75, 75А, 77;

Хмелевского, 12А;

Червякова 23, 31, 50, 52, 55, 57, 57А, 59, 61, 62, 64, 64А.

С 14 мая горачую воду отключат у проживающих по адресам:

2-ой пер. Багратиона 22, 22А, 24, 28, 30, 32;

Авангардная 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 54;

Аннаева 27к.1, 2;

Ангарская 15Б, В;

Багратиона 67, 69, 71, 73, 73А;

Варвашени 13к.4, 15;

Днепровская 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Запорожская 22, 24А, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61А, 63, 65, 67;

Казинца, 51к1, 2, 3, 4, 5; 3А; 88, 90, 95, 96, 96А, 97к1, 2; 98, 107, 121;

Коллективный пр-д 8;

Корженевского, 33к1, 2, 3;

Менделеева 4, 6, 8, 10, 10А, 12;

Мичурина 12А, 19, 21, 23, 25;

Молодежная 1, 1к.1, 2;

Партизанский пр-т 104А, 121, 123, 133, 135, 146, 146А, Б, 148;

Седова 3, 7, 12, 16;

Социалистическая 9, 13, 20, 22, 26, 30, 32;

Столетова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Строителей 1;

Товарищеский пер. 2А;

Уральская 41;

Фабричная 20;

Филимонова 3, 3к.2, 5к.1, 2;7, 7А, Б;8, 10, 12, 14;

Центральная 11А;

Шоссейная 13, 17.

С 15 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей по улицам:

Белинского 7, 9, 9А, 11, 16, 18;

Волгоградская 12, 25Б, 69;

Восточная 56, 64, 66, 68, 127;

Выготского 1, 3, 4, 8, 14, 16, 20, 29, 37, 39, 43, 45;

Высокая, 11В, Д;

Геологическая, 59к1, 2, 3; 59Б; 63А;

Долгиновский тр-т 146, 150, 152, 157, 160, 160А, 160Ак.1, 166;

Здания Свято-Елисаветинского монастыря;

К. Чорного 21Б, 27, 29, 31, 33А, Б, 35;

Калинина 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34;

Калинина пер. 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8А, 9;

Калининградский пер. 19А;

Карвата, 2, 4, 11, 13к1, 2; 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Б; 30, 31, 31А, Г, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

Кедышко 26;

Логойский тр-т 1А, 1к.1, 2, 4;3, 5, 7, 9, 10, 11, 15к.1, 2, 3, 4;

Ломоносова 4;

Лукьяновича 2, 2А, 3, 4;

Макаёнка 13А, Б;15А, В;17 Б, В;

Мележа 4, 4А;

Независимости пр. 103, 105, 107, 109, 111, 113;

Новинковская 1, 2, 4, 14, 16;

Олешева 1;

П. Мядёлки 1, 3, 5, 7, 15;

Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Толбухина 17, 19;

Я. Коласа 44, 48, 50к.1, 2;51к.1, 52, 53к.1, 55к.1.

В период с 21 мая горячей воды не будет у потребителей по улицам:

Асаналиева, 14, 16, 18;

Кижеватова, 60к1, 2, 3, 4, 6, 7;

Корженевского пер. 8, 26;

Пирогова, 6;

Пуховичская, 5А, 14, 18;

Серова, 1А, 3, 3А, 5А, 15, 17, 31, 33;

В период с 22 мая горячую воду отключат у потребителей по улицам:

Бурдейного, 1, 2, 2А, Б; 3, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18А;19, 19А;20, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Грушевская 65, 65А;

Маяковского 135к.1;

Одинцова, 1к1, 2; 2к2; 3к1, 2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А; 13, 14к1; 15, 16, 17, 18к1; 19, 19А; 20, 22, 22к1; 23к1, 2; 24, 30, 32, 36к1; 38;

Притыцкого, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91;

Тимошенко 2-й, 3;

Тимошенко, 8, 10, 12, 14к.2, 15к2; 16, 18, 20к1, 2, 3; 22к1; 24к1; 34, 38;

Якубовского, 15к1; 17, 19, 20, 21, 22к1, 3; 23, 24к1, 2, 3; 25, 26к1, 2, 3, 4; 27, 28к1; 29, 30, 30к1, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48к1, 2; 50, 53, 54, 54А, 56, 60;

В период с 24 мая горячее водоснабжение будет отсутствовать у проживающих по адресам:

Голодеда пр-д 15Б, 21;

Голодеда 5Б, 5к.2, 3, 4;7А, 7к.2, 12, 14, 15к.3, 16, 17к.5, 18/1, 18/2, 20, 21, 21к.1, 24, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 77;

Гошкевича 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Дроздовича 3;

Игуменский тр-т 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47;

Каганца 2, 2Б, 4;

Прушинских 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31А, 32, 34, 34к.1, 2, 3, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 78, г/п 54;

Пташука 1, 3, 5, 7, 9, 9Б;

Сырокомли 7, 11, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48;

Ташкентская 6А, 8, 10, 12;

Уборевича 72, 73, 168, 170, 172, 174;

Шпилевского 54, 55, 56, 57, 59, 60;

Я. Лучины 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 46, 56, 58, 60, 62, 64;

В период с 28 мая горячей воды не будет у потребителей по улице:

Тепличная 1.

С 29 мая отключат горячую воду у проживающих по адресам:

Бирюзова, 13А, Б; 15А;

Пономаренко, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Пушкина пр., 10;

Я. Мавра, 64А; 68А, Б, В; 70;

В период с 30 мая будет отсутствовать горячая вода у потребителей по улицам:

Горовца 34к.1, 2;

К. Маркса 24, 26, 31;

Малинина 8, 10, 10А, 12, 14;

Октябрьская 2, 4, 8А, 10, 10А, 10к.2;

Плеханова 26, 28к.1, 46, 48, 48А, 93, 93А, 95, 97к.1, 2, 3, 4, 5, 99;

Рокоссовского пр. 27, 46, 48, 50, 52к.1, 54к.1, 56, 58к.1, 60к.1, 62, 64, 74, 74А, 76, 78, 80, 82;

Якубова 16, 18, 48к.1, 2, 3, 4, 52, 52А.

Пока рабочие будут проводить испытания, возможны повреждения теплопровода. Если вы обнаружите течи или парения из земли, колодцев, провалов грунта, незамедлительно сообщите диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» по телефону 267-88-88.

Отмечается, что сроки отключения горячей воды при проведении плановых работ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. будут максимально сокращены. Если никаких неполадок не возникнет, горячее водоснабжение будет отсутствовать не более 14 суток.