Прямой эфир

21 апреля откроется мотосезон в Солигорске

20 апреля 2018 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вновь профилактика. Госавтоинспекция обращает внимание на водителей мототранспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

21 апреля откроется мотосезон в Солигорске -1

Главная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Патрули обратят внимание на нарушение скоростных режимов. Автомобилистов призывают быть вежливыми, смотреть в боковые зеркала и безопасносно совершать маневры.

21 апреля откроется мотосезон в Солигорске -3

Виктор Ротченков, начальник спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения Минской области:
С 20 по 30 апреля в Республике Беларусь проводится комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием мототранспорта. С начала мотосезона очень проблемный вопрос с аварийностью, именно с участием мототранспорта. По их вине регистрируется ДТП за ДТП. Проводится комплекс мероприятий, будут проводиться рейдовые мероприятия с участием госавтоинспекции, рейдовых групп. Также будут проводиться широкомасштабные профилактические мероприятия.

21 апреля откроется мотосезон в Солигорске -5

А уже 21 апреля любители двухколесного транспорта откроют мотосезон в Солигорске.

21 апреля откроется мотосезон в Солигорске -7

# общество # Фотофакт # Мотоциклисты # Виктор Ротченков

Другие новости рубрики

Все новости
График отключения горячей воды в домах Минска в мае
20 апреля 2018 13:12

График отключения горячей воды в домах Минска в мае

Белорусские судэксперты освоят исследование драгоценных камней
20 апреля 2018 11:57

Белорусские судэксперты освоят исследование драгоценных камней

Министерство финансов опубликовало счет, куда будут перечислены все заработанные на субботнике средства
20 апреля 2018 11:41

Министерство финансов опубликовало счет, куда будут перечислены все заработанные на субботнике средства