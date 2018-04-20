21 апреля откроется мотосезон в Солигорске

Виктор Ротченков, начальник спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения Минской области:

С 20 по 30 апреля в Республике Беларусь проводится комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием мототранспорта. С начала мотосезона очень проблемный вопрос с аварийностью, именно с участием мототранспорта. По их вине регистрируется ДТП за ДТП. Проводится комплекс мероприятий, будут проводиться рейдовые мероприятия с участием госавтоинспекции, рейдовых групп. Также будут проводиться широкомасштабные профилактические мероприятия.