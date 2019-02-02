Теплее всего – в Афинах, холоднее – в Москве. Погода в Европе с 4 по 10 февраля

О погоде в Европе с 4 по 10 февраля рассказали в программе «Плюс-минус».

Дожди, туманы, гололёд. Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 февраля

Во Франции всё – в пределах климатической нормы. В Париже ожидается солнечная погода и до +5. В Вене – прохладнее, +3, облачно с прояснениями. В столице Болгарии Софии – небольшой дождь и переменная облачность. Температура воздуха – до +12. В Анкаре – всего на градус прохладнее, осадков не прогнозируется. Теплее всего будет в Афинах – +16 и переменная облачность.