Прямой эфир

Теплее всего – в Афинах, холоднее – в Москве. Погода в Европе с 4 по 10 февраля

02 февраля 2019 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О погоде в Европе с 4 по 10 февраля рассказали в программе «Плюс-минус».

Дожди, туманы, гололёд. Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 февраля

Во Франции всё – в пределах климатической нормы. В Париже ожидается солнечная погода и до +5. В Вене – прохладнее, +3, облачно с прояснениями. В столице Болгарии Софии – небольшой дождь и переменная облачность. Температура воздуха – до +12. В Анкаре – всего на градус прохладнее, осадков не прогнозируется. Теплее всего будет в Афинах – +16 и переменная облачность.

Теплее всего – в Афинах, холоднее – в Москве. Погода в Европе с 4 по 10 февраля-1

Погода в Прибалтике не столь радужна. В Риге – +1, пасмурно, временами осадки. Та же картина – в Вильнюсе. Правда, здесь всё же чуть теплее – до +2. Столько же покажут термометры в Варшаве, временами там ожидается мокрый снег. Осадки будут и в столице России. Средняя температура воздуха в Москве на неделе – -2. В Киеве – +3, пасмурно и небольшой дождь.

Теплее всего – в Афинах, холоднее – в Москве. Погода в Европе с 4 по 10 февраля-4

# Погода # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Дожди, туманы, гололёд. Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 февраля
02 февраля 2019 18:42

Дожди, туманы, гололёд. Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 февраля

«Наконец-то покатаюсь на новой ледянке». Как прошёл праздник спорта и здоровья в Минске
02 февраля 2019 16:47

«Наконец-то покатаюсь на новой ледянке». Как прошёл праздник спорта и здоровья в Минске

«Они получают конкретный ответ»: редактор районной газеты рассказал, как сохранить читателей
02 февраля 2019 16:43

«Они получают конкретный ответ»: редактор районной газеты рассказал, как сохранить читателей