Без скальпеля и крови – в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии представили новую версию гамма-ножа

В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии представили усовершенствованную версию гамма-ножа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оборудование уникально для нашей страны. Оно позволяет проводить лучевую терапию опухолей головного мозга без хирургического вмешательства. Гамма-нож работает в Беларуси уже более 7 лет. Модернизация позволила существенно расширить его возможности. Подробности – в сюжете Алины Мычко.

Быстро, безболезненно, без скальпеля и крови. Гамма-нож используют там, где методы традиционной хирургии бессильны. Например, для лечения метастазов в стволе головного мозга. Он доставляет к опухоли высокую дозу облучения – с точностью до десятой доли миллиметра. Так что здоровые ткани не страдают. А вот для патологии это серьезная угроза.

Александр Саватеев, нейрохирург центра «Гамма-нож» (Россия):

Суть технологии лечения на гамма-ноже заключается в высокоточном подведении дозы. Только с минимальным или вообще без облучения окружающих структур. Если это отобразить на экране, то суммарная доза его распределения отображается желтеньким цветом. То есть все, что внутри этого объема желтенького, покрывающего розовенькую опухоль, будет облучено. Все, что снаружи – нет.

Процесс контролирует целая команда медиков – отклонений быть не должно. Замечать малейшие движения и вовремя корректировать направление лучей позволяет новейшее программное обеспечение. Чтобы работать с ним, белорусские медики прошли обучение в профильном центре в Москве – первом в СНГ. Российские коллеги продолжат сопровождать наших специалистов, пока те полностью не освоят новую технологию. Первые пациенты уже проходят лечение. Уникальное для Беларуси оборудование представили в РНПЦ онкологии – подробности здесь.

Оксана Новосельская, радиационный онколог РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова:

Мы готовим к облучению пациентку, у которой доброкачественная опухоль головного мозга достаточно больших размеров. Пациентка неоперабельна. И на предыдущей версии мы ее не могли полечить, потому что большой объем опухоли. Наша подготовка к лечению заключается в том, что выполняется термопластическая маска, специальное оборудование позволяет контролировать малейшие движения у пациента во время лечения.