Испытание циклоном – белорусы объединили силы в борьбе с последствиями непогоды
Циклон, оставивший плотный снежный покров на территории всей Беларуси, утрачивает силу. Он стал настоящим испытанием для коммунальных и дорожных служб, которые продолжают работать в круглосуточном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расчисткой улиц и дворов занялись горожане, которые не могут оставаться безучастными в такой ситуации. Многих воодушевил личный пример Президента. Александр Лукашенко вместе с младшим сыном в 9 января взялись за лопаты. Также поступили тысячи человек. Социальные сети переполнены роликами, в которых белорусы по-деловому, со свойственным им оптимизмом и креативом подошли к делу. И все это – не ради лайков.
В компании Натальи Эйсмонт трудились и журналисты из президентского пула – Алена Сырова и Евгений Пустовой. Они поработали на славу. 40-сантиметровые сугробы для города – действительно проблема. Оперативно избавится от нее можно лишь с помощью тысяч рук.
Предприятия ЖКХ работают на максимуме, без остановки, но силы не безграничны. Стать им помощником достаточно легко. Подробности можно уточнить по номерам телефонов, которые представлены на фото выше. Пути к пунктам выдачи инвентаря расчищены. Их адреса можно найти также на сайте Мингорисполкома и районных администраций.
Кухарев рассказал, какие меры приняты в Минске для борьбы с последствиями снегопадов