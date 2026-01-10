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Испытание циклоном – белорусы объединили силы в борьбе с последствиями непогоды

10 января 2026 07:46
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Испытание циклоном – белорусы объединили силы в борьбе с последствиями непогоды-1

Циклон, оставивший плотный снежный покров на территории всей Беларуси, утрачивает силу. Он стал настоящим испытанием для коммунальных и дорожных служб, которые продолжают работать в круглосуточном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Испытание циклоном – белорусы объединили силы в борьбе с последствиями непогоды-3

Расчисткой улиц и дворов занялись горожане, которые не могут оставаться безучастными в такой ситуации. Многих воодушевил личный пример Президента. Александр Лукашенко вместе с младшим сыном в 9 января взялись за лопаты. Также поступили тысячи человек. Социальные сети переполнены роликами, в которых белорусы по-деловому, со свойственным им оптимизмом и креативом подошли к делу. И все это – не ради лайков.

Испытание циклоном – белорусы объединили силы в борьбе с последствиями непогоды-5

В компании Натальи Эйсмонт трудились и журналисты из президентского пула – Алена Сырова и Евгений Пустовой. Они поработали на славу. 40-сантиметровые сугробы для города – действительно проблема. Оперативно избавится от нее можно лишь с помощью тысяч рук.

Испытание циклоном – белорусы объединили силы в борьбе с последствиями непогоды-7

Предприятия ЖКХ работают на максимуме, без остановки, но силы не безграничны. Стать им помощником достаточно легко. Подробности можно уточнить по номерам телефонов, которые представлены на фото выше. Пути к пунктам выдачи инвентаря расчищены. Их адреса можно найти также на сайте Мингорисполкома и районных администраций.

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# Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко

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