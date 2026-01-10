Испытание циклоном – белорусы объединили силы в борьбе с последствиями непогоды

Циклон, оставивший плотный снежный покров на территории всей Беларуси, утрачивает силу. Он стал настоящим испытанием для коммунальных и дорожных служб, которые продолжают работать в круглосуточном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расчисткой улиц и дворов занялись горожане, которые не могут оставаться безучастными в такой ситуации. Многих воодушевил личный пример Президента. Александр Лукашенко вместе с младшим сыном в 9 января взялись за лопаты. Также поступили тысячи человек. Социальные сети переполнены роликами, в которых белорусы по-деловому, со свойственным им оптимизмом и креативом подошли к делу. И все это – не ради лайков.

В компании Натальи Эйсмонт трудились и журналисты из президентского пула – Алена Сырова и Евгений Пустовой. Они поработали на славу. 40-сантиметровые сугробы для города – действительно проблема. Оперативно избавится от нее можно лишь с помощью тысяч рук.