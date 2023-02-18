Что изменится в Беларуси в обеспечении кибербезопасности? Суть Указа Президента комментирует эксперт

Новости Беларуси. Тема кибербезопасности на этой неделе получила новое звучание. В условиях гибридных вызовов и информационной войны глава государства неоднократно обращал внимание на рост числа фейков, которые служат предлогом для введения нелегитимных санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 февраля Александр Лукашенко подписал соответствующий Указ.

Документ – правовой фундамент национальной системы безопасности в сетевом пространстве. Это комплекс действий по борьбе с кибератаками на ресурсы органов власти. В указе закреплена персональная ответственность их руководителей, также определены владельцы критически важных объектов информатизации. Такие шаги позволят предотвратить сетевые атаки. Суть указа комментирует эксперт.