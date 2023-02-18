Что изменится в Беларуси в обеспечении кибербезопасности? Суть Указа Президента комментирует эксперт

Новости Беларуси. Тема кибербезопасности на этой неделе получила новое звучание. В условиях гибридных вызовов и информационной войны глава государства неоднократно обращал внимание на рост числа фейков, которые служат предлогом для введения нелегитимных санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 февраля Александр Лукашенко подписал соответствующий Указ.
Документ – правовой фундамент национальной системы безопасности в сетевом пространстве. Это комплекс действий по борьбе с кибератаками на ресурсы органов власти. В указе закреплена персональная ответственность их руководителей, также определены владельцы критически важных объектов информатизации. Такие шаги позволят предотвратить сетевые атаки. Суть указа комментирует эксперт.
Виталий Романовский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Информационная сфера сейчас является ключевой для жизнеобеспечения общества. То есть, по сути, люди живут в информационном пространстве сейчас. Соответственно, все то, что связано с кибератаками именно на инфраструктурные объекты, которые поддерживают именно вот эту систему жизнеобеспечения общества, приобретает уже гуманитарное измерение. Именно поэтому сейчас концептуальные документы в сфере обеспечения кибербезопасности так важны, потому что это касается интересов не только государства, но и интересов личности прежде всего. Вот именно поэтому подобного рода документы настолько актуальны и своевременны.
К слову, по последним данным, в рейтинге по национальному индексу кибербезопасности Беларусь занимает 68-ю позицию.
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