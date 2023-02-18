«Нам показывали, как работают ведущие». Экскурсию в телецентр СТВ провели для воспитанников минского детского дома

Новости Беларуси. Как создаются новости и с чего начинается репортаж? На экскурсию в телецентр СТВ приехали воспитанники столичного детского дома № 5. Проект – инициатива первичной организации «Белая Русь» нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята познакомились с работой ведущих, звукорежиссеров и операторов. Побывали в студии, монтажных аппаратных и изучили современное оборудование. Ведущие провели для детей интерактивную программу и рассказали все секреты работы в кадре. Каждый смог отточить полученные знания прямо в студии и попробовать себя в роли ведущего собственного шоу.

Дмитрий Пташник, воспитанник детского дома № 5 Минска:

Больше всего мне понравилось находиться в студиях. Это очень красивое место, так скажем, интересное. Нам показывали, как работают ведущие. Это довольно непростая задача. Надо придумать самому все на ходу.

Марина Сурменко, педагог-психолог детского дома № 5 Минска:

Для ребят это большой шанс познать разного рода специальности, окунуться в эти специальности. Это ориентир на дальнейшее будущее. А также расширить кругозор.

Ольга Войтенкова, ведущая:

Уделяется внимание такому вопросу, такой направленности, популярному в нашей стране, как профориентация молодежи. Это очень важно. И СТВ, поскольку мы такой достаточно молодежный канал, прогрессивный, решили быть ближе и поделиться своим опытом. Показать, как мы это делаем – с любовью, на позитиве, как мы умеем. Как мне кажется, мы их заинтересовали. Очень важно было именно наладить этот контакт.

После двухчасовой экскурсии по телецентру ребята за круглым столом поделились своими впечатлениями и нарисовали для наших сотрудников открытки с пожеланиями.