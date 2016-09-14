Белорусские предприятия примут участие в Международной конференции ЕАЭС по производству и переработке молока

Новости Беларуси. Белорусская молочка в Сочи. Специалисты более 60 компаний примут участие в Международной конференции ЕАЭС по производству и переработке молока. Она пройдет в Сочи. Свою продукцию представят и наши предприятия этой отрасли. Отечественную молочку попробуют на вкус профессиональные дегустаторы.

Ожидается, что в конференции также примут участие более 200 специалистов. Пройдет выставка продукции и форум, где предприятия смогут прямо на месте делать выгодные предложения и заключать контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.