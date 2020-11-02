«Беспредел и анархию в столице никто не потерпит». Мнение Григория Азарёнка о событиях 1 ноября в Минске

Новости Беларуси. На выходных вновь прошли несанкционированные массовые мероприятия. Самые многочисленные акции – в Минске и Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие вновь перекрывали дороги и провоцировали правоохранителей на силовые столкновения. Были задержаны около 300 человек. 2 ноября стало известно: заведено уголовное дело по факту массовых беспорядков, фигуранты – 231 человек. Григорий Азаренок о том, как все было на этот раз.

Григорий Азаренок, корреспондент:

На акции уже как на работу ходят одни и те же лица. Про субботу писать уже нечего – все женщины, должно быть, уехали в Польшу сражаться с нелегитимным президентом. А на воскресенье протестующим предложили прогулку с историческим оттенком – на Куропаты. С такого же марша в свое время начинался БНФ. Эх, посмотрел бы вот на это Зенон Позняк.

«Для чего вы сюда пришли?» Григорий Азарёнок пообщался с участниками воскресного марша в Минске Григорий Азаренок:

Почему-то неловко в такие моменты за соотечественников. Радует, что им тоже бывает стыдно. В РУВД.

Был задержан на улице с бело-красно-белым флагом. Больше такого повторять не буду, в содеянном раскаиваюсь.

В настоящее время сделали должные выводы? Так точно, да.

Григорий Азаренок:

Странно получается. На улице все смелые, кричат, дороги перекрывают, а когда нужно признаваться в содеянном – я не я и хата не моя.

Скажите, вы участвовали сегодня в массовых мероприятиях? Смотря что считать массовым мероприятием. Я сегодня гулял.

Скажите, вы участвовали сегодня в массовых мероприятиях? Не участвовал.

Скажите, вы принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях сегодня? Нет.

Скажите, вы принимали участие сегодня в несанкционированных массовых мероприятиях? Нет.

Скажите, вы принимали сегодня участие в несанкционированных массовых мероприятиях? Нет.

Скажите, вы принимали сегодня участие в несанкционированных массовых мероприятиях? Нет.

Григорий Азаренок:

Но мирный покаянный тон – только в милиции. 30 октября группа людей с БЧБ головного мозга подошла к мужчине и спросила, за кого тот голосовал. Ответ «не ходил на выборы» не устроил, и бандиты тут же ударили бутылкой по голове. Он потерял сознание. В отличие от этих террористов, милиция работает четко, по закону и вежливо. Подтверждают сами протестующие.

«Работали грамотно, аккуратно». Задержанный о работе сотрудников милиции на протестных акциях Григорий Азаренок:

Когда вместо книжек – телеграммная помойка, то подростки готовы громить даже школу. Два малолетних змагара вечером 30-го напились и арматурой разгромили учреждение образования. Это такое «новое поколение новой Беларуси».

Даник, полегче. Короче, мы сейчас на крыше школы, буквально. Я понимаю, что это незаконно, но кого это пугает? Тут мы можем лицезреть прекрасные окошки школы, а тут – еще одно окошко. В принципе, это все, что видит телефон в темноте.

Что тут происходит у нас? Давай, давай, давай, подтягивайся. Я знаю, ты можешь. А теперь пошли отсюда. […] Григорий Азаренок:

Днем 1 ноября произошел странный во всех отношениях инцидент. На Логойском тракте в группу силовиков было брошено взрывное устройство. Нашей съемочной группе удалось зафиксировать этот момент.

Григорий Азаренок:

Но бомбануло больше в интернете. Змагарским знатокам сразу же объяснили, что кроме меня никто это сделать не мог. Спасибо, конечно, но только главное доказательство хромает – «оператор был готов к съемке». Так вот, с десяток секунд эта штука летела, издавая характерный звук. А то, что на СТВ работают крутые профессиональные операторы, – это все знают. Но если люди готовы поверить в презерватив на дубинке, журналиста госканала, разбрасывающего бомбы, и групповые изнасилования женщин и мужчин в изоляторе, то они действительно невероятные.

Григорий Азаренок:

Одна деталь: в тот момент рядом с нами присутствовала съемочная группа кого-то из независимых. Еще спросили: «Не для вас ли кидали?» Может, расскажете в редакции, как все было? Нет? Оставайтесь такими же неполживыми, а мы продолжаем.

Григорий Азаренок:

Перекрывать дороги – это змагарский фетиш. Научили их этому анархисты и радикалы, которые, к слову, вчера снова гуляли с камнями и баллончиками с газом. Эту группу вычислили силовики и обезвредили.