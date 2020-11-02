В Минске 5 ноября пройдёт электронная ярмарка вакансий для молодёжи

Новости Беларуси. Специализированная электронная ярмарка молодежных вакансий с участием предприятий Минска состоится 5 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как рассказали в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, молодежи предложат более 500 вакансий. Мероприятие будет организовано с 10:00 до 12:00 часов на сайте e-vacancy.by.
Во время ярмарки предложения о трудоустройстве поступят от восьми столичных предприятий и организаций.
Среди них «Интеграл», «Керамин», МАЗ, «Белмедпрепараты» и другие.
Молодым людям будет предоставлена возможность подробно изучить вакансии и условия труда, задать вопросы, отправить резюме, получить электронную консультацию и пройти собеседование в режиме реального времени.
После окончания ярмарки все оставшиеся предложения по трудоустройству будут доступны для дальнейшего ознакомления в Общереспубликанском банке вакансий на портале Государственной службы занятости.