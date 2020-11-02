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В Минске 5 ноября пройдёт электронная ярмарка вакансий для молодёжи

02 ноября 2020 15:09
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Новости Беларуси. Специализированная электронная ярмарка молодежных вакансий с участием предприятий Минска состоится 5 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как рассказали в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, молодежи предложат более 500 вакансий. Мероприятие будет организовано с 10:00 до 12:00 часов на сайте e-vacancy.by.

В Минске 5 ноября пройдёт электронная ярмарка вакансий для молодёжи-1

Во время ярмарки предложения о трудоустройстве поступят от восьми столичных предприятий и организаций.

Среди них «Интеграл», «Керамин», МАЗ, «Белмедпрепараты» и другие.

Молодым людям будет предоставлена возможность подробно изучить вакансии и условия труда, задать вопросы, отправить резюме, получить электронную консультацию и пройти собеседование в режиме реального времени.

В Минске 5 ноября пройдёт электронная ярмарка вакансий для молодёжи-4

После окончания ярмарки все оставшиеся предложения по трудоустройству будут доступны для дальнейшего ознакомления в Общереспубликанском банке вакансий на портале Государственной службы занятости.

# Государственная политика в области занятости # общество # Фотофакт

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