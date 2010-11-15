На вопросы ведущей отвечает начальник отдела управления бытового обслуживания Мингорисполкома Татьяна Ермачкова.
Татьяна Ермачкова:
В Минске появилась новая услуга, которая внедрена пока еще не во всех сервисных центрах по ремонту автомобилей, — это беспокрасочное удаление пятен. Если раньше при повреждении автомобиля, наличии вмятин и так далее необходимо было полностью снять старую краску, выровнять поверхность, а затем полностью перекрашивать, то сейчас специалисты производят выравнивание без полного снятия краски.
Татьяна Ермачкова, начальник отдела управления бытового обслуживания, ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с бытовым обслуживанием населения, в эфире телеканала «Столичное телевидение».
Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.
В Минске вместо домов быта появятся мультисервисы
Куда обращаться, если бытовые услуги выполнены некачественно?
Услуга «Муж на час» очень популярна у одиноких минчанок
Почему химчистки часто портят одежду?
Что делать, если парикмахерская испортила волосы?
Беспокрасочное удаление пятен на автомобиле — новая услуга в Минске
Нанесение рисунка на живой цветок — эксклюзивная услуга в Минске