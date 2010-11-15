Беспокрасочное удаление пятен на автомобиле — новая услуга в Минске

На вопросы ведущей отвечает начальник отдела управления бытового обслуживания Мингорисполкома Татьяна Ермачкова.

Татьяна Ермачкова:

В Минске появилась новая услуга, которая внедрена пока еще не во всех сервисных центрах по ремонту автомобилей, — это беспокрасочное удаление пятен. Если раньше при повреждении автомобиля, наличии вмятин и так далее необходимо было полностью снять старую краску, выровнять поверхность, а затем полностью перекрашивать, то сейчас специалисты производят выравнивание без полного снятия краски.

Татьяна Ермачкова, начальник отдела управления бытового обслуживания, ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с бытовым обслуживанием населения, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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