Нанесение рисунка на живой цветок — эксклюзивная услуга в Минске

На вопросы ведущей отвечает начальник отдела управления бытового обслуживания Мингорисполкома Татьяна Ермачкова.

Татьяна Ермачкова:

В прошлом году в Минске была внедрена такая услуга, как нанесение надписи, рисунка на живые цветы. Так, на живой цветок можно нанести поздравление для любимой девушки, ее фотографию. Эта услуга эксклюзивная и пока не очень востребованная, ведь цветы быстро вянут.

Татьяна Ермачкова, начальник отдела управления бытового обслуживания, ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с бытовым обслуживанием населения, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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