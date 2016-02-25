Бесплатно заказать переводчика жестового языка могут минчане с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. В Минске начали оказывать новую социальную услугу людям с ограниченными возможностями. Теперь каждый инвалид по слуху бесплатно может заказать услуги переводчика жестового языка. Достаточно лишь обратиться в территориальный центр социального обслуживания. Пока данную услугу можно получить только в Московском и Заводском районах.

Всего пару жестов, но и этого достаточно, чтобы все понять. Кристина Шумлянская уже много лет помогает людям наладить связь с внешним миром.

По профессии – юрист, по призванию – социальный работник. Возможно, скоро, получив долгожданный диплом, Кристина выберет другой профессиональный путь. Но уйти из любимого дела, признается, не так легко. Ведь в социальной сфере случайных людей просто не бывает.

Кристина Шумлянская, переводчик жестового языка:

Много думала, хотелось уйти. Но понимаешь, что когда ты нужен этим людям, уже задумываешься, что, может, действительно, какое-то призвание.

Свою помощницу Надежда Васильевна не отпускает ни на секунду. Ведь этой женщине крайне важно не просто видеть, но и слышать, что съемочной группе СТВ говорит ее проводник.

И так, шаг за шагом мы двигаемся в районную 21-ю поликлинику. У Надежды Васильевны именно такой маршрут. Самостоятельно обратиться к врачу крайне сложно. В таких ситуациях поддержка Кристины просто необходима.

Впрочем, двери районного территориального центра открыты для всех, кому нужно сопровождение. А вскоре в Заводском районе для инвалидов по слуху внедрят новую информационную услугу. Достаточно будет всего лишь написать сообщение или сделать видеозвонок, чтобы объяснить, какая именно человеку нужна помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инна Баласанян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района»:

К нам приходят инвалиды другого района. И Ленинского обращаются и ходят. И мы им не отказываем. Когда проходят культурно-массовые мероприятия, наш переводчик жестового языка присутствует с ними.

В эту профессию Кристина пришла неслучайно. Ведь самые близкие и родные ее сердцу люди – мама и папа – еще очень давно потеряли возможность слышать ее голос. Но сегодня в их общении не существует никаких барьеров.