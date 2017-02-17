Областной офицерский бал 17 февраля прошел в Молодечно

Новости Беларуси. Молодечно принял областной офицерский бал. Традиционно праздник проходит накануне Дня защитников Отечества. На торжество люди в погонах прибыли вместе со своими спутницами.

Под звуки военного оркестра пары исполнили полонезы и вальсы, которые разучивали несколько месяцев.

Максим Каргин, начальник медицинской службы 7 инженерного полка:

Готовились около месяца к этому мероприятию. Рады, что выпала такая большая честь.

Вероника Каргина, супруга офицера:

Платье специально покупала. Должны понимать, что офицерская честь и такое торжественное настроение. Потому что не каждый раз получается побывать на таких мероприятиях. Конечно, хотелось бы еще.

Офицерский бал стал не только настоящим праздником, но и благотворительным мероприятием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.