Семейный патриотический фестиваль «Время» проходит в Минске

Более 600 участников со всей страны собрал патриотический семейный фестиваль «Время». Проект партии и общественного объединения «Белая Русь» проходит уже во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт нынешнему сезону был дан у мемориала в память о летчиках Минского аэроклуба – героях Великой Отечественной войны.