Семейный патриотический фестиваль «Время» проходит в Минске
Более 600 участников со всей страны собрал патриотический семейный фестиваль «Время». Проект партии и общественного объединения «Белая Русь» проходит уже во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старт нынешнему сезону был дан у мемориала в память о летчиках Минского аэроклуба – героях Великой Отечественной войны.
Одним из ярких моментов фестиваля стало захватывающее авиационное шоу, которое произвело огромное впечатление на зрителей. Не обошлось и без экскурсии по музею под открытым небом, где представлены уникальные образцы авиатранспорта. Кроме того, в рамках праздника состоялась диалоговая площадка с участием государственных и общественных деятелей. Для детей была подготовлена не менее яркая развлекательная программа.
Я люблю самолеты и Беларусь.
Мы приехали с сыном впервые на этот фестиваль. Масса эмоций, куча впечатлений. Действительно это сплачивает, объединяет. Нет слов.
Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Когда мы продумывали название фестиваля, мы хотели назвать его «Время выбрало нас». А потом как-то решили становиться более короткой частью фестиваль «Время». Но замысел именно такой, что сейчас особое время. Время, когда мы должны быть едиными. Время, когда мы должны думать в первую очередь об обществе, о государстве, о больших делах и больших целях.
Выбор места проведения фестиваля в Минском аэроклубе не случаен. В его коллективе создана первичная организация «Белой Руси», она и помогала организовывать нынешний фестиваль.