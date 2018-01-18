Минскую поликлинику № 20 реконструируют: достроят этаж, новый корпус и обновят оборудование

Новости Беларуси. Большая реконструкция. Совсем скоро пациенты Фрунзенского района в Минске не узнают 20-ю городскую поликлинику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Большая реконструкция. Совсем скоро пациенты Фрунзенского района в Минске не узнают 20-ю городскую поликлинику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Рассчитана она на прием до 700 человек в день, но по факту принимает до 1000. Поэтому было принято решение ее расширить. Появится еще один этаж, построят новый корпус. Обновят всё оборудование.
Закончат реконструкцию в 2020 году, ну а до этого времени пациентов распределят по соседним поликлиникам. Начнут работы летом.
Вячеслав Солодухо, главный врач УЗ «20 городская поликлиника»:
Функции поликлиники сохранятся, она остается многопрофильной, добавятся даже новые отделения, как, например, водолечение, с ЛФК.