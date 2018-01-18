Прямой эфир

Минскую поликлинику № 20 реконструируют: достроят этаж, новый корпус и обновят оборудование

18 января 2018 19:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Большая реконструкция. Совсем скоро пациенты Фрунзенского района в Минске не узнают 20-ю городскую поликлинику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минскую поликлинику № 20 реконструируют: достроят этаж, новый корпус и обновят оборудование-1

Рассчитана она на прием до 700 человек в день, но по факту принимает до 1000. Поэтому было принято решение ее расширить. Появится еще один этаж, построят новый корпус. Обновят всё оборудование.

Закончат реконструкцию в 2020 году, ну а до этого времени пациентов распределят по соседним поликлиникам. Начнут работы летом.

Минскую поликлинику № 20 реконструируют: достроят этаж, новый корпус и обновят оборудование-4

Вячеслав Солодухо, главный врач УЗ «20 городская поликлиника»:
Функции поликлиники сохранятся, она остается многопрофильной, добавятся даже новые отделения, как, например, водолечение, с ЛФК.

# общество # Поликлиники в Минске # Фотофакт # Вячеслав Солодухо

Другие новости рубрики

Все новости
Появится зона для велосипедов, пешеходов и трамваев. Мост через Свислочь на Машерова планируют обновить
18 января 2018 19:30

Появится зона для велосипедов, пешеходов и трамваев. Мост через Свислочь на Машерова планируют обновить

Брестские школьники разработали приложение для смартфона, позволяющее «оживить» реальность
18 января 2018 19:26

Брестские школьники разработали приложение для смартфона, позволяющее «оживить» реальность

«ИГИЛ – пародия, международный сброд, собранный для того, чтобы опозорить религию». Большое интервью муфтия Шабановича
18 января 2018 19:25

«ИГИЛ – пародия, международный сброд, собранный для того, чтобы опозорить религию». Большое интервью муфтия Шабановича