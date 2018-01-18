Минскую поликлинику № 20 реконструируют: достроят этаж, новый корпус и обновят оборудование

Новости Беларуси. Большая реконструкция. Совсем скоро пациенты Фрунзенского района в Минске не узнают 20-ю городскую поликлинику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рассчитана она на прием до 700 человек в день, но по факту принимает до 1000. Поэтому было принято решение ее расширить. Появится еще один этаж, построят новый корпус. Обновят всё оборудование.

Закончат реконструкцию в 2020 году, ну а до этого времени пациентов распределят по соседним поликлиникам. Начнут работы летом.