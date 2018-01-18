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Появится зона для велосипедов, пешеходов и трамваев. Мост через Свислочь на Машерова планируют обновить

18 января 2018 19:30
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Новости Беларуси. На проспекте Машерова планируют модернизировать мост через Свислочь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Появится зона для велосипедов, пешеходов и трамваев. Мост через Свислочь на Машерова планируют обновить-1

Проект капитального ремонта с модернизацией уже готов. К работам приступят совсем скоро, а завершить ремонт планируют к концу 2018 года с минимальными неудобствами для автомобилистов.

Появится зона для велосипедов, пешеходов и трамваев. Мост через Свислочь на Машерова планируют обновить-4

Алексей Говорко, директор УП «Минскинжпроект»:
Мы предусмотрели устройство пешеходной, велосипедной зон без увеличения габаритов самого сооружения. Также приведено в порядок мостовое полотно, швы, конуса – все, что необходимо для моста в этом виде ремонта.

Появится зона для велосипедов, пешеходов и трамваев. Мост через Свислочь на Машерова планируют обновить-7

Появится зона для велосипедов, пешеходов и трамваев. Мост через Свислочь на Машерова планируют обновить-9

Также на мосту будет предусмотрена зона под трамвайное движение. Однако в ближайшее время стук колес мы здесь не услышим, а свободное пространство благоустроят для удобства пешеходов и велосипедистов.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Алексей Говорко

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