Появится зона для велосипедов, пешеходов и трамваев. Мост через Свислочь на Машерова планируют обновить

Новости Беларуси. На проспекте Машерова планируют модернизировать мост через Свислочь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект капитального ремонта с модернизацией уже готов. К работам приступят совсем скоро, а завершить ремонт планируют к концу 2018 года с минимальными неудобствами для автомобилистов.

Алексей Говорко, директор УП «Минскинжпроект»:

Мы предусмотрели устройство пешеходной, велосипедной зон без увеличения габаритов самого сооружения. Также приведено в порядок мостовое полотно, швы, конуса – все, что необходимо для моста в этом виде ремонта.