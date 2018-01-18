Брестские школьники разработали приложение для смартфона, позволяющее «оживить» реальность

Новости Беларуси. Брестские школьники разработали приложение для смартфона с дополненной реальностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно позволяет «оживить» учебники, школьное меню или даже афишу кинотеатра.

Участник проекта:

Вот мы видим строение глаза. Мы можем запустить наше приложение и просканировать его. Таким образом, мы можем вникнуть в его строение и изучить его наглядно изнутри. А необходимы для этого всего лишь обычный смартфон и бесплатное приложение – авторства брестских школьников. Идея оживить скучные занятия, дополнив реальность, родилась у ребят еще летом. Принципиально решили, что справятся только своими силами. Все сложные алгоритмы написали самостоятельно.

Роман Демидович, ученик 10 класса гимназии № 1 Бреста:

Если бы мы пошли легким путем, то мы бы не имели потенциал в развитии. А когда вы пишете свой алгоритм, можете его изменять, дорабатывать, как угодно. И доработали. Правда, немного в другом направлении. Теперь с помощью вот таких маленьких меток и, опять же, смартфона можно, например, наглядно изучать географию. Или через приложение почитать стихи Владимира Маяковского.

Роман Демидович:

Достаточно лишь навести камеру мобильного устройства на метку, и вы сможете увидеть видео со звуковым сопровождением.

Помощник в гаджете от юных программистов может быть в курсе абсолютно всего. Даже заменить гида или переводчика. И, кстати, информировать не только в школе или университете, но и во время обеда.

Дмитрий Кулаженко, ученик 11 класса гимназии № 1 Бреста:

Владелец ресторана сможет добавить такие метки в меню. Мы распознаем метки, и после этого, сканируя нашу метку, он получит не только состав, но также отзывы о блюде. Свое приложения молодые разработчики еще совершенствуют.

Ирина Горбацевич, учитель информатики гимназии № 1 Бреста:

Ребята всё это делали на моих глазах. С самого начала и до конца. Мы обсуждали, спорили. Много чего было. Но приложение реально работает, и вы его можете скачать и использовать.