В Витебске школьникам вручили паспорта. Что говорят юные граждане Беларуси?

Новости Беларуси. В Год исторической памяти витебской школе № 5 присвоили имя Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Григория Ивановича Богомазова.

Егор Казекин, ученик средней школы № 5 имени Героя Советского Союза Григория Богомазова: Принимая почетное звание гражданина Республики Беларусь, мы обещаем своей учебой, своим трудом и своими делами укреплять авторитет и доброе имя гражданина Республики Беларусь.

Всебелорусская акция «Мы граждане Беларуси» в эти дни проходит во всех уголках нашей страны. Посвящена она Дню Конституции.