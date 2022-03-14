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В Витебске школьникам вручили паспорта. Что говорят юные граждане Беларуси?

14 марта 2022 14:29
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Новости Беларуси. В Год исторической памяти витебской школе № 5 присвоили имя Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Григория Ивановича Богомазова.  

В Витебске школьникам вручили паспорта. Что говорят юные граждане Беларуси?-1

Егор Казекин, ученик средней школы № 5 имени Героя Советского Союза Григория Богомазова:  
Принимая почетное звание гражданина Республики Беларусь, мы обещаем своей учебой, своим трудом и своими делами укреплять авторитет и доброе имя гражданина Республики Беларусь.  

В Витебске школьникам вручили паспорта. Что говорят юные граждане Беларуси?-3

Всебелорусская акция «Мы граждане Беларуси» в эти дни проходит во всех уголках нашей страны. Посвящена она Дню Конституции.  

«Берет гордость за семью, за страну за нашу». Витебской школе №5 присвоили имя Героя СССР Григория Богомазова.

# Конституция

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