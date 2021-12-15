«Беру лыжи напрокат и бегаю после работы». Где минчане могут заниматься зимними видами спорта?

Бросай хандрить – вставай на лыжи. С приходом холодов зимние виды спорта набирают популярность. В столичном микрорайоне Веснянка уже начала работу лыжероллерная трасса.

Анна Шимелевич:

Я думала, что здесь тренируются только настоящие спортсмены, в спорте высоких достижений. А потом мне объяснили, что это на самом деле и для тех, кто только учится. Я теперь вижу, что здесь много детей, здесь много людей, которые свои болезни побеждают. Я здесь беру лыжи напрокат и бегаю после работы около часа несколько раз в неделю.

Андрей Василевич, председатель футбольного клуба «Минск»:

Мы довозим снег, утрамбовываем, днем и ночью работаем, чтобы все желающие могли сюда прийти, поправить свое здоровье, улучшить настроение. У нас функционирует пункт проката, где можно взять весь необходимый зимний инвентарь, чтобы стать на лыжи. Планируем засыпать 5 километров, чтобы проводить соревнования городского, районного значения. В Минске насчитывается более 40 оборудованных склонов для спуска на тюбингах и санках, а также с десяток лыжней. В настоящем зимнем сезоне мест для катания станет еще больше.

Виктор Чударев, заместитель директора, начальник учебно-методического отдела Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения Мингорисполкома:

Запланирована организация на территории Минска 14 лыжных трасс. Наиболее значимыми из них станут лыжероллерная трасса в Веснянке, лыжероллерная трасса в микрорайоне Дражня, в парке 900-летия Минска, а также на улице Тикоцкого.

Когда не хватает естественного снежного покрова, лыжные трассы насыпаются с помощью снежных пушек. Стандарта по протяженности лыжни для любительского катания населения нет. А вот для горок в основном используются естественные склоны. При оборудовании мест для катания особое внимание уделяется безопасности. Виктор Чударев:

Запланирована организация 35 горок для катания на тюбингах и санках. Обязательным условием для организации горок для катания является отсутствие естественных преград на пути склона, а также внизу склона не должно быть велосипедных дорожек, дорог общего пользования.

На лыжной трассе в Веснянке и Дражне будут действовать пункты проката. Взять в аренду необходимый инвентарь можно ежедневно с 9 утра и до 9 вечера. А для тех, у кого уже имеются свои лыжи, трасса открыта круглосуточно.