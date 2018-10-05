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Уровень заболеваемости гриппом в Беларуси по сравнению с 2003 годом снизился в 70 раз

05 октября 2018 07:12
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается вакцинация против гриппа. Как отмечают специалисты, уровень заболеваемости по сравнению с 2003 годом снизился в 70 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень заболеваемости гриппом в Беларуси по сравнению с 2003 годом снизился в 70 раз-1

Благодаря вакцинации в последние годы не прерывали учебный процесс, а случаи тяжелой острой инфекции регистрировали только у непривитых.

Так, только в 2017 году в Минске удалось предупредить порядка 100 тысяч случаев заражения гриппом и более 135 тысяч обращений в поликлиники. Напомним, бесплатно препарат могут получить люди с хроническими заболеваниями, дети до 3 лет, беременные и пожилые люди.

# Прививки # общество # Фотофакт

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