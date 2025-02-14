В минской средней школе № 66 почтили память воинов-интернационалистов

В каждом районе столицы проходят мероприятия, посвященные 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встречу, приуроченную ко Дню памяти воинов-интернационалистов, организовали и в 66-й столичной школе. Здесь собрались ветераны Афганской войны, руководство Советского района и военнослужащие. Для гостей подготовили экскурсию в школьный музей, где собраны личные вещи погибших воинов из Советского района: военная форма, фотографии и письма.

Олег Пересятник, ветеран войны в Афганистане: Интересуются, спрашивают. Я скажу, что это надо не только молодежи и детям, но это надо и нам. Нас не забывают и помнят. И такая встреча остается здесь у ребят, которые пришли, остается в памяти, что было такое, что Родину надо защищать.

Евгений Воропаев, учитель средней школы № 66, руководитель музея воинов-интернационалистов:

У нас действует и кружок «Юный экскурсовод», где дети сами проводят экскурсии на базе музея. Причем мы участвовали и в конкурсе, они принимали участие в экскурсиях на базе Вооруженных Сил.

Для гостей школьники также подготовили тематические творческие номера. Состоялось выступление с участием концертной группы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.