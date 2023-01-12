Делегация Пакистана с визитом в Беларуси: какая программа запланирована?

Новости Беларуси. В Беларуси с визитом находится делегация Пакистана. Возглавляет ее министр энергетики этой страны. С ним также прилетели представители нескольких министерств: промышленности, экономических связей и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 12 января, в Минске состоится заседание совместной Белорусско-Пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. В центре обсуждения – ряд деловых вопросов: совместные проекты в машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Чтобы наглядно видеть перспективные направления для взаимодействия, пакистанская делегация посетит МТЗ, БелАЗ, а также БНБК.