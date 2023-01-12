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Делегация Пакистана с визитом в Беларуси: какая программа запланирована?

12 января 2023 06:23
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Новости Беларуси. В Беларуси с визитом находится делегация Пакистана. Возглавляет ее министр энергетики этой страны. С ним также прилетели представители нескольких министерств: промышленности, экономических связей и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Пакистана с визитом в Беларуси: какая программа запланирована?-1

Сегодня, 12 января, в Минске состоится заседание совместной Белорусско-Пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. В центре обсуждения – ряд деловых вопросов: совместные проекты в машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Чтобы наглядно видеть перспективные направления для взаимодействия, пакистанская делегация посетит МТЗ, БелАЗ, а также БНБК.

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# Беларусь-Пакистан # общество # Хуррам Дастгир # Фотофакт

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