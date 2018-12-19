460 должностных лиц оштрафовали в Минске за беспорядок на стройплощадках

Основные недоработки – захламление территорий, несвоевременный сбор и вывоз строительных отходов, а также нарушение санитарного состояния бытовых помещений.

Новости Беларуси. Контроль за состоянием объектов стройки санитарная служба проводит еженедельно. За 2018 год выявлено 430 нарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зоя Осос, заведующий отделением гигиены труда Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Ситуация за истекший период текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшилась. Удельный вес обследований с выявленными нарушениями в текущем году составил 16 % по сравнению с 21 % за аналогичный период прошлого года.

На проверенных ранее строительных площадках специалисты отмечают положительный результат. После сигналов о недоработках сотрудники активно наводят порядок.