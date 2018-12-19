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460 должностных лиц оштрафовали в Минске за беспорядок на стройплощадках

19 декабря 2018 21:30
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Новости Беларуси. Контроль за состоянием объектов стройки санитарная служба проводит еженедельно. За 2018 год выявлено 430 нарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основные недоработки – захламление территорий, несвоевременный сбор и вывоз строительных отходов, а также нарушение санитарного состояния бытовых помещений.

460 должностных лиц оштрафовали в Минске за беспорядок на стройплощадках -1

Зоя Осос, заведующий отделением гигиены труда Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Ситуация за истекший период текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшилась. Удельный вес обследований с выявленными нарушениями в текущем году составил 16 % по сравнению с 21 % за аналогичный период прошлого года.

На проверенных ранее строительных площадках специалисты отмечают положительный результат. После сигналов о недоработках сотрудники активно наводят порядок.

# Штрафы # общество # Зоя Осос # Фотофакт

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