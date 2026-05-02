Белстат составил портрет работающих белорусов

Длинные майские выходные, да еще и с долгожданным «теплым подарком» от небесной канцелярии, конечно, идеальное время для отдыха на природе, но сегодня «нарисуем» собирательный портрет работающего белоруса. А на «палитре» у нас свежие цифры от Белстата, согласно которым в стране официально трудятся более 4 миллионов 122 тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человек труда чуть старше 42 лет, причем тут полная «синхронизация» между женщинами и мужчинами. Большинство работников – это городские жители. Активно строит карьеру молодежь. Белорусов до 31 года около 20 % от всех занятых, а каждый десятый из них уже занимает кресло руководителя. При этом больше половины белорусов работают в частных организациях, около 39 % трудятся на государственных предприятиях, а чуть больше 4 % – в иностранных компаниях.

Расклад по самым востребованным сферам деятельности выглядит так. Примерно четверть всех работников в стране заняты на промышленных предприятиях, каждый 10-й в сельском хозяйстве, примерно столько же в образовании и медицине.

В Год белорусской женщины добавим еще несколько штрихов к собирательному портрету работающей дамы. Традиционно самые женские сферы – здравоохранение и образование с воспитанием. Здесь представительниц прекрасного пола более 80 %. Не на много отстали в этом смысле сферы услуг, финансовой и страховой деятельности, а также наука и торговля.

При этом почти 66 % женщин имеют не одну, а несколько занятостей. Каждая вторая работающая дама занимает руководящую должность. Каждая девятая – ведет бизнес.

Что касается последней позиции, то это своеобразный тренд. Все больше белорусок открывают собственное дело. 40 лет, замужем и с высшим образованием – таков усредненный портрет бизнес-леди в нашей стране.