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Бельский: Россия поддержит Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития

06 июня 2023 16:34
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Россия поддержит Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития. Проект международной технической помощи 6 июня обсуждали в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельский: Россия поддержит Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития-1

Он рассчитан на три года, объем финансирования составит порядка 3,5 миллиона долларов. По словам координатора проекта Валерия Бельского, в нашей стране Цели устойчивого развития выполняются очень хорошо. Беларусь – государство с высоким уровнем человеческого развития. Большинство глобальных целей не являются для нас барьерами. А устойчивость белорусской экономики в условиях западных санкций еще раз подтверждает, что социально-экономическая модель, которую выбрала наша страна 30 лет назад, правильная и эффективная.

Бельский: Россия поддержит Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития-4

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Показатели, которые закладываются для оценки прогресса, во многом универсальны и дают возможность людям сравнить свое качество и уровень жизни, состояние обеспеченности услугами в сфере здравоохранения, образования, дохода с другими странами. И мы здесь выглядим отлично.

Бельский: Россия поддержит Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития-7

На заседании представители Координационного комитета рассмотрели вопросы старта проекта, рабочий план и утвердили состав организационного совета.

# Беларусь-Россия # общество # Валерий Бельский # Фотофакт

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