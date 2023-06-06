Бельский: Россия поддержит Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития

Он рассчитан на три года, объем финансирования составит порядка 3,5 миллиона долларов. По словам координатора проекта Валерия Бельского, в нашей стране Цели устойчивого развития выполняются очень хорошо. Беларусь – государство с высоким уровнем человеческого развития. Большинство глобальных целей не являются для нас барьерами. А устойчивость белорусской экономики в условиях западных санкций еще раз подтверждает, что социально-экономическая модель, которую выбрала наша страна 30 лет назад, правильная и эффективная.