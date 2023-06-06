Бельский: Россия поддержит Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития

Россия поддержит Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития. Проект международной технической помощи 6 июня обсуждали в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия поддержит Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития. Проект международной технической помощи 6 июня обсуждали в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он рассчитан на три года, объем финансирования составит порядка 3,5 миллиона долларов. По словам координатора проекта Валерия Бельского, в нашей стране Цели устойчивого развития выполняются очень хорошо. Беларусь – государство с высоким уровнем человеческого развития. Большинство глобальных целей не являются для нас барьерами. А устойчивость белорусской экономики в условиях западных санкций еще раз подтверждает, что социально-экономическая модель, которую выбрала наша страна 30 лет назад, правильная и эффективная.
Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Показатели, которые закладываются для оценки прогресса, во многом универсальны и дают возможность людям сравнить свое качество и уровень жизни, состояние обеспеченности услугами в сфере здравоохранения, образования, дохода с другими странами. И мы здесь выглядим отлично.
На заседании представители Координационного комитета рассмотрели вопросы старта проекта, рабочий план и утвердили состав организационного совета.