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Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство – 2019» начнётся 8 октября

08 октября 2019 08:12
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Новости Беларуси. «Боевое братство — 2019». Совместное оперативно-стратегическое учение Организации Договора о коллективной безопасности начинается 8 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство – 2019» начнётся 8 октября-1

Первый его этап – на российском полигоне «Мулино» в Нижегородской области. В нем примет участие оперативная группа штабов тыла и вооружения. Представители Минобороны Беларуси, наши десантники и беспилотная авиация присоединятся к маневрам позже.

Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство – 2019» начнётся 8 октября-4

Уже с понедельника на территории нашей страны пройдет специальное учение «Поиск-2019» с силами разведки государств ОДКБ. Белорусская миротворческая рота направится в Таджикистан, где пройдет один из этапов учения.

Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство – 2019» начнётся 8 октября-7

# Военные учения # общество # Фотофакт

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