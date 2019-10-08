Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство – 2019» начнётся 8 октября

Новости Беларуси. «Боевое братство — 2019». Совместное оперативно-стратегическое учение Организации Договора о коллективной безопасности начинается 8 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый его этап – на российском полигоне «Мулино» в Нижегородской области. В нем примет участие оперативная группа штабов тыла и вооружения. Представители Минобороны Беларуси, наши десантники и беспилотная авиация присоединятся к маневрам позже.