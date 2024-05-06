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«Белпочта» к 9 Мая изменит режим работы

06 мая 2024 09:13
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Режим работы некоторых объектов почтовой связи изменится 9 Мая. За день до праздника, 8-го числа, большинство сельских отделений будут работать по сокращенному времени, а городские – по действующему расписанию за некоторыми исключениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белпочта» к 9 Мая изменит режим работы-1

В День Победы принимать посетителей будут лишь некоторые объекты почтовой связи: 13 – в столице, 22 – в Минской области, в Витебском и Брестском регионах – по 7, 6 – в Гомельской области, и по 10 – в Гродненской и Могилевской. Прежде чем отправляться на почту, гражданам рекомендуют ознакомиться с режимом работы пунктов. Сделать это можно на сайте «Белпочты».

# Почта Беларуси # общество

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