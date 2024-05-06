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«Ветераны просят ту помощь, которая им необходима». Какие проекты ко Дню Победы реализует БРСМ?

06 мая 2024 09:01
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К знаковой дате, 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, по всей стране проводится множество различных мероприятий, в которых участвуют все слои населения. Молодежь тоже не остается в стороне. Какие проекты ко Дню Победы реализует БРСМ и как молодежь помогает ветеранам? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Прокофьева, первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ г. Минска.

«Ветераны просят ту помощь, которая им необходима». Какие проекты ко Дню Победы реализует БРСМ?-1

Анна Прокофьева, первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ г. Минска:
Проектов реализуется очень много. Основной из них и самый главный – это «30 дней до Победы», когда мы начинаем проявлять активное внимание к ветеранам Великой Отечественной войны. Большое количество проектов реализуется не только в преддверии праздника. Они реализуются в течение года. Например, мой любимый проект «Мы выбираем помощь пожилым людям!». БРСМ все время выставляет горячие линии, куда могут звонить ветераны или пожилые люди. Ветераны просят ту помощь, которая им необходима. Мы помогаем и в уборке придомовых территорий, уборка снега, листвы, уборка дома. Многие ветераны просят просто прийти, попить с ними чай, побеседовать.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Стасевич

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