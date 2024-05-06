Новый закон для ИП. Возможности поддержки бизнеса обсудят в ток-шоу «‎По существу». Анонс

Новации для бизнеса. В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? Этим вечером на площадке ток-шоу «‎По существу»‎ соберутся топовые эксперты, чтобы разобрать сложную тему так называемого нового закона для ИП.

Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира наводите камеру смартфона на QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.