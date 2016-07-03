Белорусы спели гимн вместе: в Минске около стелы собрались тысячи человек - видеофакт

Подробности празднования Дня независимости в Минске передают корреспонденты программы «Неделя» на СТВ.

Александра Кулакова, СТВ:

Мы находимся там же, возле стелы «Минск-город-герой», где в эти минуты завершается праздничный концерт. Он называется «Беларусь, я люблю цябе!». Сейчас выступает Ирина Дорофеева. Концерт начался в 21.00, он уже идёт около полутора часов. Выступили уже участники конкурса «Евровидение», которые представляли нашу страну в разные годы. Завершился целый блок, посвященный 25-летию «Славянского Базара». Уже выступили Анатолий Ярмоленко, Виктория Алешко и очень много других исполнителей. Надо сказать, что организаторы постаралсиь подобрать таким образом программу, чтобы каждая песня стала музыкальным признанием любви к своей стране. Буквально через несколько минут начнётся акция «Споём гимн вместе», этот эпизод должен стать одним из самых эмоциональных за этот вечер. Тысячи и тысячи людей сольются голосами в одном хоре, как одна большая семья. А после последних слов: «Вечна жыві і квітней, Беларусь» небо разукрасят праздничные залпы. В этом году салют в Минске можно будет наблюдать из 6 точек. Огненными шоу в Беларуси на праздники занимаются военные. Они подготовили несколько тонн пиротехники. Один залп в небе – это снаряд весом около трёх килограммов. У каждого своя очередь, своя секунда, своя продолжительность выстрела, своя высота, своё расположение. Всё продумано до мелочей, это целая наука. Пиротехники сразу на компьютере видят все салютные рисунки, они их очень долго продумывают. Работа началась 1, 5 месяца назад, а для того, чтобы составить сценарий всех салютных красот понадобилось 2 недели. Ведь ассортимент пиротехнических изделий очень большой, порядка 10 тысяч. И вот нашим военным надо было выбрать из всего этого многообразия 2, 5 тысячи. Это все те красоты, которые мы сегодня увидим в небе. Концерт уже подходит к завершению. Огромное количество людей, надо сказать, пришли сюда, несмотря на все капризы небесной канцелярии: с утра была жара, потом дождь, который то переставал, то снова начинался. Поэтому зонтик стал одним из главных аксессуаров этого вечера. Утром все прятались от жары, а потом – от дождя. Но, тем не менее, все небесные капризы уже завершились, хороший, тёплый вечер, ветра совсем нет. И мы находимся в ожидании продолжения концертной программы. Сейчас выступают ведущие и мы будем дожидаться старта акции «Споем гимн вместе». Я думаю, что это будет поистине очень эмоциональный и сильный момент этого дня, ведь мы отмечаем День Независимости.

«Вечна жыві і квітней, Беларусь» - именно этими словами заканчивается гимн нашей страны. И вот «квитнеет» над нашими головами небо. Первые залпы в цветах национальной символики озаряют мирное небо над нашей страной. С 6 позиций мы можем наблюдать это красочное зрелище – около 2, 5 тысяч залпов сегодня над нашей страной. И мне остаётся сказать только одно – я всех поздравляю с главным государственным праздником и желаю побольше всем таких ярких впечатлений, которые мы сегодня наблюдаем у стелы «Минск-город-герой».