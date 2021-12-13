Участие принимали 95 хоровых коллективов. Белорусы победили на фестивале духовной музыки «Свет Христов»

Новости Беларуси. Архиерейский хор Свято-Духова кафедрального собора Минска под управлением Виталия Соболевского удостоился победы на Первом Патриаршем международном фестивале духовной музыки «Свет Христов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Музыкальный форум по благословению Первосвятителя будет проходить ежегодно, начиная с 2021 года. Фестиваль состоит из конкурсной и обширной внеконкурсной программы – концертов, просветительских проектов, мастер-классов, семинаров и конференций. Свои заявки подали 95 хоровых коллективов из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Австрии и Франции. А уже по итогам конкурса жюри определило финалистов. Они и вышли на сцену Большого зала Московской консерватории имени Чайковского. Закрывать гала-концерт доверили белорусам.
Хор под управлением Виталия Соболевского занимает особое место в культурном пространстве нашей страны. В Москве духовное пение наших земляков удостоилось оваций и Гран-при международного фестиваля. Лучший хор Русской православной церкви исполняет и самые сложные народные композиции.