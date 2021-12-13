Участие принимали 95 хоровых коллективов. Белорусы победили на фестивале духовной музыки «Свет Христов»

Музыкальный форум по благословению Первосвятителя будет проходить ежегодно, начиная с 2021 года. Фестиваль состоит из конкурсной и обширной внеконкурсной программы – концертов, просветительских проектов, мастер-классов, семинаров и конференций. Свои заявки подали 95 хоровых коллективов из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Австрии и Франции. А уже по итогам конкурса жюри определило финалистов. Они и вышли на сцену Большого зала Московской консерватории имени Чайковского. Закрывать гала-концерт доверили белорусам.