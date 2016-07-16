«Белавиа»: пассажиры могут сдать или обменять билеты Минск-Стамбул-Минск

Новости Беларуси. Изменения в авиарасписании. Запланированный на раннее утро авиарейс из Минска в Анталью перенесен на вечер. Также задержан обратный рейс из Антальи в Минск. Турецкая авиакомпания и вовсе отменила рейс из Стамбула, который был запланирован на сегодня. Это несмотря на то, что международный аэропорт в Стамбуле возобновил свою работу в полном объеме уже несколько часов назад.

Также сегодня из Минска не будет осуществлен рейс в столицу Турции. Как сообщил белорусский авиаперевозчик, пассажиры могут сдать или обменять авиабилеты Минск-Стамбул-Минск с датой вылета до 25 июля без дополнительных сборов.

25 туристов уже обратились в Министерство спорта и туризма нашей страны.

Те, кто купил туры, могут отказаться от поездки, выбрать другую дату или другую страну. При расторжении договора туристам должны вернуть стоимость путевки, при этом удержаны могут быть лишь фактически понесенные расходы туристической компаний.