Путин: заинтересованность РФ в добровольном отводе ВСУ сводится к нулю

Заинтересованность в выводе украинских войск из Донбасса сводится к нулю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на одном из командных пунктов, пишет ТАСС.

Верховный главнокомандующий РФ заявил, что темп наступления армии России настолько высок, что заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий.

«Судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», – сказал он.

Фото: kremlin.ru