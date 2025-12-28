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Путин: заинтересованность РФ в добровольном отводе ВСУ сводится к нулю

28 декабря 2025 16:07
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Путин: заинтересованность РФ в добровольном отводе ВСУ сводится к нулю-0

Заинтересованность в выводе украинских войск из Донбасса сводится к нулю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на одном из командных пунктов, пишет ТАСС.

Верховный главнокомандующий РФ заявил, что темп наступления армии России настолько высок, что заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий.

«Судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», – сказал он.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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