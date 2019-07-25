Сотрудники пожарной службы Беларуси отмечают 25 июля профессиональный праздник

Новости Беларуси. 25 июля профессиональный праздник отмечают те, кто ценой своего здоровья, а порой и жизни ежегодно спасают от пожаров тысячи людей и их имущество. В Беларуси – День пожарной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата праздника выбрана неспроста. Основанием послужило событие 25 июля 1853 года, когда Минским губернским правлением и городской думой была утверждена смета на содержание первой пожарной части в городе, в состав которой входил 51 смельчак. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Беларуси.