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Сотрудники пожарной службы Беларуси отмечают 25 июля профессиональный праздник

25 июля 2019 06:35
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Новости Беларуси. 25 июля профессиональный праздник отмечают те, кто ценой своего здоровья, а порой и жизни ежегодно спасают от пожаров тысячи людей и их имущество. В Беларуси – День пожарной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники пожарной службы Беларуси отмечают 25 июля профессиональный праздник-1

Дата праздника выбрана неспроста. Основанием послужило событие 25 июля 1853 года, когда Минским губернским правлением и городской думой была утверждена смета на содержание первой пожарной части в городе, в состав которой входил 51 смельчак. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Беларуси.

Сотрудники пожарной службы Беларуси отмечают 25 июля профессиональный праздник-4

В настоящее время в МЧС созданы и функционируют 17 специальных подразделений. В стране работает несколько средне специальных и высших учебных заведений по подготовке специалистов для данной сферы. И новые поколения спасателей продолжают важное и доброе, но трудное дело своих предшественников.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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