«Белорусы, кому мы нужны? Европе? Может, США? Как дешёвая рабочая сила если только». Мнение Юлии Артюх

Новости Беларуси. Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества вновь готова Юлия Артюх. Женский взгляд на ситуацию в рубрике «Негладко» на СТВ.

Юлия Артюх:

Минувшее воскресенье прошло без ажиотажа. Бессмысленно бродящие кучки протестующих показали всю масштабность акции, точнее ее отсутствие. Ходилки-бродилки для радикальных представителей заканчивались задержаниями. Для остального меньшинства – разочарованием.

Уже испробовали все: марш студентов, женщин, пенсионеров, марш людей с ограниченными возможностями. Для БЧБ, кстати, норма привести ребенка в эпицентр событий, еще и таранить коляской ОМОН.

Юлия Артюх:

Некоторые невероятные последователи Светы начинают просыпаться от телеграммного гипноза и уже возмущены ложью, которой их кормят.

Они думали, что Света поделится теми огромными деньжищами, которые выделил Евросоюз в помощь белорусам, но Света украла все. Украла наше лето, осень, а самое главное – украла в эти месяцы спокойную, нормальную жизнь белорусов.

Придумывая разные проекты и инициативы, западные кукловоды пытаются удержать на плаву тонущий корабль «белоруской революции». Подставные лица стимулируют людей на уличные выходы, но те уже задаются вопросом: когда они выходят, где те, кто их на это подталкивает?

Юлия Артюх:

Работая в госсистеме, БЧБ-последователи (или, точнее, предатели) ежедневно принимали участие в формировании взглядов на власть, подрывая ее авторитет. Так разве власть виновна в ваших нерешенных вопросах? Или все же люди, БЧБ-исполнители, специально затягивающие сроки или писавшие отписки, чтобы как можно сильнее вызвать у вас ненависть и злость к режиму?