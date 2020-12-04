«Белорусы, кому мы нужны? Европе? Может, США? Как дешёвая рабочая сила если только». Мнение Юлии Артюх

Новости Беларуси. Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества вновь готова Юлия Артюх. Женский взгляд на ситуацию в рубрике «Негладко» на СТВ.
Новости Беларуси. Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества вновь готова Юлия Артюх. Женский взгляд на ситуацию в рубрике «Негладко» на СТВ.
Юлия Артюх:
Минувшее воскресенье прошло без ажиотажа. Бессмысленно бродящие кучки протестующих показали всю масштабность акции, точнее ее отсутствие. Ходилки-бродилки для радикальных представителей заканчивались задержаниями. Для остального меньшинства – разочарованием.
Уже испробовали все: марш студентов, женщин, пенсионеров, марш людей с ограниченными возможностями. Для БЧБ, кстати, норма привести ребенка в эпицентр событий, еще и таранить коляской ОМОН.
Юлия Артюх:
Некоторые невероятные последователи Светы начинают просыпаться от телеграммного гипноза и уже возмущены ложью, которой их кормят.
Они думали, что Света поделится теми огромными деньжищами, которые выделил Евросоюз в помощь белорусам, но Света украла все. Украла наше лето, осень, а самое главное – украла в эти месяцы спокойную, нормальную жизнь белорусов.
Придумывая разные проекты и инициативы, западные кукловоды пытаются удержать на плаву тонущий корабль «белоруской революции». Подставные лица стимулируют людей на уличные выходы, но те уже задаются вопросом: когда они выходят, где те, кто их на это подталкивает?
Юлия Артюх:
Работая в госсистеме, БЧБ-последователи (или, точнее, предатели) ежедневно принимали участие в формировании взглядов на власть, подрывая ее авторитет. Так разве власть виновна в ваших нерешенных вопросах? Или все же люди, БЧБ-исполнители, специально затягивающие сроки или писавшие отписки, чтобы как можно сильнее вызвать у вас ненависть и злость к режиму?
Те из предателей, которые уволились, прикрываясь исполнением своего долга, уже показали свое истинное лицо. Ведь долг у них не перед нашим народом, а перед заграничными кураторами, финансирующими весь этот беспредел.
Мальчики из польской «Калыханки», ой, простите, может вы еще не определились со своим полом? Как у вас там в Европе принято? Я не знаю.
Юлия Артюх:
Привели в эфир Латушко, и этот взрослый дядя так комично выглядел на фоне малолеток, которых вынужден теперь слушаться и беспрекословно выполнять их поручения, поддакивать со злодейской ухмылкой на физиономии. Да, жалкое зрелище, в общем-то.
Белорусы, кому мы нужны? Европе? Может, США? Как дешевая рабочая сила если только. Их не интересует наш народ, человеческие жизни и судьбы, процветание нашей страны. У них самих творится сплошной бардак. У большинства правящих представителей Европы нет детей, семьи. Так какое будущее их заботит? Ваше?
Юлия Артюх:
В Польше населения 37 миллионов человек, В США – 329 миллионов. Но вы считаете, что озолотить и обеспечить беспроблемную жизнь вдруг решили 9,5 миллионам белорусов?
Нам нельзя допустить, чтобы, нарастая как снежный ком, противостояние бездушной глыбой в виде демократической машины раздавило всех и всё, что создавалось нами 26 лет, заселив новую Беларусь новыми людьми из Европы.
Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.
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