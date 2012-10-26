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Белорусскому союзу офицеров 26 октября исполнилось 20 лет

26 октября 2012 13:35
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Новости Беларуси. Белорусскому союзу офицеров 26 октября – 20 лет. В рядах организации более 25 тысяч человек. Среди них участники Великой Отечественной, воины-интернационалисты, офицеры и ветераны Вооруженных Сил республики.

С юбилеем членов общественного объединения поздравил Александр Лукашенко. Поздравление зачитал первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
«Желаю вам новых свершений в труде на благо родной Беларуси, крепкого здоровья, счастья и мира» (Александр Лукашенко).

Евгений Микульчик, председатель Республиканского Совета Белорусского союза офицеров:
У нас за это время сложилось вот такое общественное объединение единомышленников. Цели и задачи у нас благородные, направленные на укрепление суверенитета нашего государства.

# общество # Общественные объединения Беларуси

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