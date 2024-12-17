Белорусскому кинематографу 100 лет – подвели итоги прошедшего века

«Белые росы», «Иди и смотри», «Приключения Буратино» и экранизация известной сказки «Про красную шапочку» – белорусский кинематограф отмечает 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот торжественный вечер деятели сферы собрались во Дворце Республики, чтобы подвести итоги прошедшего киновека.

История этого вида искусства для нашей страны началась 17 декабря 1924 года, когда правительство БССР приняло решение об организации собственного кинопроизводства. Спустя несколько лет появилась студия художественных фильмов «Советская Беларусь». А 1928 год ознаменован началом съемок первой художественной картины «Лесная быль» режиссера Юрия Тарича. Драма рассказывает о борьбе белорусов с польскими оккупантами.

Тема борьбы народа за национальное освобождение долгие годы была ведущей, но постепенно круг расширялся. Так, в 30-е годы появились комедии «Моя любовь», «Искатели счастья». Особое значение в творчестве белорусских кинематографистов отдают лентам о Великой Отечественной войне. «В августе 44-го», «Знак беды» и многие другие. Кстати, при участии белорусских специалистов был снят фильм «Разгром немецких войск под Москвой», который принес первый «Оскар» Советскому союзу.

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

Мы действительно прошли огромный путь. 17 декабря вековой юбилей. Это веховое событие для всей культуры нашей страны, Союзного государства. Конечно, нам есть чем гордиться. Мы создали огромное количество игровых фильмов, мультипликационных, документальных и так далее. Наша культура расцветает. И сейчас, если смотреть на кино будущего, безусловно хочется пожелать нам всем, чтобы кино было настоящим.