Новости Беларуси. Циклон Гизи покинул Беларусь. Накануне обильные снегопады накрыли всю территорию страны, но не привели к чрезвычайным ситуациям. Несмотря на рекордные осадки, плюс на градуснике сменил гололед на слякоть.

Правда, не все автомобилисты оказались готовы к такому повороту и угодили в ДТП.

В целом за сутки их число превысило 300. Непогода внесла коррективы и в работу национального аэропорта. Рейсы из Москвы, Киева, Берлина были задержаны.

В целом же коммунальщики и МЧС держали ситуацию под контролем.

Дороги страны очищали более 700 единиц техники, обрабатывая покрытия противогололедными материалами.

В работу энергообеспечения страны стихия перебоев не внесла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.