Новости Беларуси. Циклон Гизи покинул Беларусь. Накануне обильные снегопады накрыли всю территорию страны, но не привели к чрезвычайным ситуациям. Несмотря на рекордные осадки, плюс на градуснике сменил гололед на слякоть.
Правда, не все автомобилисты оказались готовы к такому повороту и угодили в ДТП.
В целом за сутки их число превысило 300. Непогода внесла коррективы и в работу национального аэропорта. Рейсы из Москвы, Киева, Берлина были задержаны.
В целом же коммунальщики и МЧС держали ситуацию под контролем.
Дороги страны очищали более 700 единиц техники, обрабатывая покрытия противогололедными материалами.
В работу энергообеспечения страны стихия перебоев не внесла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.