Белорусскому добровольному пожарному обществу исполнилось 100 лет. Узнали об истории объединения

Белорусское добровольное пожарное общество празднует юбилей – ему исполнилось 100 лет. Это объединение является одним из старейших у нас в стране и имеет многовековые традиции. Его история началась в 1872 году, когда в Витебске появилось первое вольное пожарное общество. Тогда добровольцы наряду с профессионалами расправлялись с огнем, ликвидировали последствия наводнений и других стихийных бедствий. Они успешно справлялись с поставленными задачами. И уже в 1956 году образовалось Белорусское добровольное пожарное общество, которое действует и в наши дни.

Сергей Билый, заместитель председателя Минской городской организационной структуры РГОО БДПО:

В 2006 году ему был придан статус государственного общественного объединения. С этого времени мы начинаем выполнять государственно значимые задачи, самая основная из которых – это объединение усилий граждан в деле и борьбе со стихией огня. Это обучение населения правилам пожарной безопасности, а также создание добровольных пожарных формирований.

Сегодня Белорусское добровольное пожарное общество в большей степени ведет профилактические беседы о безопасности с населением. Острой необходимости бороться с огнем наряду со спасателями уже нет. Тем не менее в Беларуси созданы пожарные подразделения добровольчества, которые помогают профессионалам.