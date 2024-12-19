БелАЭС выработала более 38 миллиардов кВт.ч электроэнергии с момента начала работы
Беларусь и Россия готовятся утвердить правила работы на общем электроэнергетическом рынке. Они будут регулировать особенности взаимодействия; а также обозначат, каким объемом электроэнергии будем торговать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, договор о создании общего электроэнергетического рынка наши страны утвердили 6 декабря. Основной посыл документа – равноправное взаимодействие на взаимовыгодных условиях.
Беларусь продолжает укреплять энергетическую независимость. С момента начала работы АЭС в Островце выработала более 38 миллиардов кВт.ч энергии. Это позволило заместить около 10 миллиардов кубических метров природного газа, который мы импортируем из России.
Сегодня наша атомная электростанция уже фактически полностью интегрирована в энергосистему Беларуси. Страна обладает достаточными мощностями, чтобы полностью обеспечивать себя энергией. Несмотря на то, что ее потребление год от года увеличивается за счет развития промышленности, сельского хозяйства, майнинга и других факторов.
Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
Если в прошлом году потребление электрической энергии составляло чуть больше 41 миллиарда кВт.ч. И это было максимальное потребление электрической энергии за весь период независимости нашей страны. То в этом году по 11 месяцам мы идем с приростом потребления электрической энергии в стране – более 2,2 миллиарда кВт.ч. Таким образом, мы ожидаем, что к концу 2024 года валовое потребление в стране превысит 43 миллиарда кВт.ч. Это будет снова рекорд, это будет снова превышение.
Год энергетики заканчивают и с другими рекордами. Прирост по многим показателям. Реконструировано 2 600 километров электросетей, введено в эксплуатацию более 700 километров газопроводящей сети. К слову, 22 декабря специалисты, благодаря которым в наших домах есть свет и тепло, отметят профессиональный праздник.