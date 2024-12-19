БелАЭС выработала более 38 миллиардов кВт.ч электроэнергии с момента начала работы

Беларусь и Россия готовятся утвердить правила работы на общем электроэнергетическом рынке. Они будут регулировать особенности взаимодействия; а также обозначат, каким объемом электроэнергии будем торговать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, договор о создании общего электроэнергетического рынка наши страны утвердили 6 декабря. Основной посыл документа – равноправное взаимодействие на взаимовыгодных условиях.

Беларусь продолжает укреплять энергетическую независимость. С момента начала работы АЭС в Островце выработала более 38 миллиардов кВт.ч энергии. Это позволило заместить около 10 миллиардов кубических метров природного газа, который мы импортируем из России. Сегодня наша атомная электростанция уже фактически полностью интегрирована в энергосистему Беларуси. Страна обладает достаточными мощностями, чтобы полностью обеспечивать себя энергией. Несмотря на то, что ее потребление год от года увеличивается за счет развития промышленности, сельского хозяйства, майнинга и других факторов.