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БелАЭС выработала более 38 миллиардов кВт.ч электроэнергии с момента начала работы

19 декабря 2024 13:55
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Беларусь и Россия готовятся утвердить правила работы на общем электроэнергетическом рынке. Они будут регулировать особенности взаимодействия; а также обозначат, каким объемом электроэнергии будем торговать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, договор о создании общего электроэнергетического рынка наши страны утвердили 6 декабря. Основной посыл документа – равноправное взаимодействие на взаимовыгодных условиях.

БелАЭС выработала более 38 миллиардов кВт.ч электроэнергии с момента начала работы-2

Беларусь продолжает укреплять энергетическую независимость. С момента начала работы АЭС в Островце выработала более 38 миллиардов кВт.ч энергии. Это позволило заместить около 10 миллиардов кубических метров природного газа, который мы импортируем из России.

Сегодня наша атомная электростанция уже фактически полностью интегрирована в энергосистему Беларуси. Страна обладает достаточными мощностями, чтобы полностью обеспечивать себя энергией. Несмотря на то, что ее потребление год от года увеличивается за счет развития промышленности, сельского хозяйства, майнинга и других факторов.

БелАЭС выработала более 38 миллиардов кВт.ч электроэнергии с момента начала работы-4

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
Если в прошлом году потребление электрической энергии составляло чуть больше 41 миллиарда кВт.ч. И это было максимальное потребление электрической энергии за весь период независимости нашей страны. То в этом году по 11 месяцам мы идем с приростом потребления электрической энергии в стране – более 2,2 миллиарда кВт.ч. Таким образом, мы ожидаем, что к концу 2024 года валовое потребление в стране превысит 43 миллиарда кВт.ч. Это будет снова рекорд, это будет снова превышение.

Год энергетики заканчивают и с другими рекордами. Прирост по многим показателям. Реконструировано 2 600 километров электросетей, введено в эксплуатацию более 700 километров газопроводящей сети. К слову, 22 декабря специалисты, благодаря которым в наших домах есть свет и тепло, отметят профессиональный праздник.

# Государственная политика в области энергетики # Денис Мороз

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