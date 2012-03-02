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Впервые в Беларуси состоялся выпуск дипломированных писателей

02 марта 2012 13:45
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Новости Беларуси, Минск. Специалистов по литературной работе подготовил  Белгосуниверситет.

Пока дипломы получили 4 человека.

Небольшое количество выпускников обусловлено в первую очередь творческим характером профессии. Символично, что первый выпуск будущих писателей совпал с Годом книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Радикевич, выпускник БГУ, специалист по литературной работе:
Галоўнае, чаму трэба навучыцца і навуыць грамацтва, – гэта паважаць працу пісьменніка. І не проста яе паважаць, а пастарацца яе зразумець. І вось менавіта такая вучоба гэтаму і вучыць.

Анна Басова, декан факультета переподготовки и повышения квалификации Института журналистики БГУ:
Канешне, хочацца, как сапраўды гэта быў кладзесь, каб складнік нашага творчага патэнцыялу, нашай творчай інтэлігенцыі быў добрым падмуркам і працягам сапраўднай духоўнасці нашай краіны.

# Государственная политика в области образования # БГУ

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