Впервые в Беларуси состоялся выпуск дипломированных писателей

Новости Беларуси, Минск. Специалистов по литературной работе подготовил Белгосуниверситет.

Пока дипломы получили 4 человека.

Небольшое количество выпускников обусловлено в первую очередь творческим характером профессии. Символично, что первый выпуск будущих писателей совпал с Годом книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Радикевич, выпускник БГУ, специалист по литературной работе:

Галоўнае, чаму трэба навучыцца і навуыць грамацтва, – гэта паважаць працу пісьменніка. І не проста яе паважаць, а пастарацца яе зразумець. І вось менавіта такая вучоба гэтаму і вучыць.

Анна Басова, декан факультета переподготовки и повышения квалификации Института журналистики БГУ:

Канешне, хочацца, как сапраўды гэта быў кладзесь, каб складнік нашага творчага патэнцыялу, нашай творчай інтэлігенцыі быў добрым падмуркам і працягам сапраўднай духоўнасці нашай краіны.