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Богослужения на английском языке теперь проходят в Гродненском костеле

05 марта 2012 05:36
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Нововведение появилось по просьбам иностранных студентов, которые обучаются в местных вузах. Ранее на службе можно было услышать только польскую и белорусскую речь. Читать молитвы на английском языке будут каждое второе воскресенье.

Священнослужители стараются сделать службы понятными для всех прихожан. Так, в Побригицком костеле вот уже несколько лет еженедельно проходят богослужение на литовском языке и служба с сурдопереводом для глухонемых.

Также в планах проведение в кафедральном костеле службы на латинском языке. Планируется, что она будет проходить раз в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Религия

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