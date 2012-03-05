Богослужения на английском языке теперь проходят в Гродненском костеле

Нововведение появилось по просьбам иностранных студентов, которые обучаются в местных вузах. Ранее на службе можно было услышать только польскую и белорусскую речь. Читать молитвы на английском языке будут каждое второе воскресенье.

Священнослужители стараются сделать службы понятными для всех прихожан. Так, в Побригицком костеле вот уже несколько лет еженедельно проходят богослужение на литовском языке и служба с сурдопереводом для глухонемых.

Также в планах проведение в кафедральном костеле службы на латинском языке. Планируется, что она будет проходить раз в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.