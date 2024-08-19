Белорусского зубра доставили в Московский зоопарк

Она также опубликовала видео, на котором видно, как животное привезли в зоопарк и выпустили в просторный открытый вольер. Там зубр гуляет, ест и постепенно привыкает к новому месту обитания.

Напомним, в декабре прошлого года пара зубров из Беловежской пущи также были доставлены в Китай и переданы в пекинский зоопарк «Цинчуань». Беларусь занимает лидирующее место в мире по количеству зубров беловежской линии. Общая численность всей белорусской популяции этих животных за последние 30 лет увеличилась в семь раз. В настоящее время в нашей стране живут более 2 600 особей.