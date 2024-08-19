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Как подготовить ребёнка к началу учебного года? Вот несколько советов от психолога

19 августа 2024 08:50
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Ничто не пролетает так быстро, как летние каникулы. Как правильно подготовиться к школе морально? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Луцевич, психолог Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Юрий Царев, ведущий:
Существуют универсальные советы, как снять стресс начала учебы?

Как подготовить ребёнка к началу учебного года? Вот несколько советов от психолога-2

Светлана Луцевич, психолог Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Всех людей пугает незнание. Самое важное – ознакомить своих деток с первым классом или старшеклассникам нарисовать перспективы будущего. Ставятся не только краткосрочные, но и долгосрочные цели.

Очень важно соблюдение режима дня, важно, чтобы было сбалансированное питание, чтобы был хороший сон, чтобы для ученика была комфортная обстановка дома. Важно психоэмоциональное состояние родителей.

Подробности в видео.

# Психология # Светлана Луцевич # Юлия Самусенко # Александра Каштанова # Юрий Царёв

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