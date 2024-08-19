Как подготовить ребёнка к началу учебного года? Вот несколько советов от психолога

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Луцевич, психолог Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Ничто не пролетает так быстро, как летние каникулы. Как правильно подготовиться к школе морально? Об этом поговорили с гостьей.

Светлана Луцевич, психолог Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Всех людей пугает незнание. Самое важное – ознакомить своих деток с первым классом или старшеклассникам нарисовать перспективы будущего. Ставятся не только краткосрочные, но и долгосрочные цели.

Очень важно соблюдение режима дня, важно, чтобы было сбалансированное питание, чтобы был хороший сон, чтобы для ученика была комфортная обстановка дома. Важно психоэмоциональное состояние родителей.