Вес республиканского каравая превысил 7,5 млн тонн зерна

Аграрии планируют собрать около 1 млн тонн картофеля

Сельхозпроизводители собирают урожай ранних овощей, картофеля, плодов и ягод и готовятся к массовой уборке второго хлеба. В стране уже произведено 80 тысяч тонн овощной продукции, а это 110 % к тому же периоду прошлого года, в том числе раннего картофеля – около 6 тысяч тонн.