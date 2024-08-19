Вес республиканского каравая превысил 7,5 млн тонн зерна

Очередной знаковый рубеж преодолели белорусские аграрии. По данным Минсельхозпрода, на это утро вес общереспубликанского каравая превысил 7,5 миллиона тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередной знаковый рубеж преодолели белорусские аграрии. По данным Минсельхозпрода, на это утро вес общереспубликанского каравая превысил 7,5 миллиона тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В лидерах Минская область. Регион отметился 2-миллионным намолотом. Существенный вклад в общую копилку внесли также хозяйства Гродненской и Брестской областей. Там преодолен 1,5-миллионный рубеж. Параллельно завершается теребление льна, уже обработано 99 % площадей. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Вопрос уборочной кампании стратегический. От результата зависит продовольственная безопасность государства и благосостояние белорусов.