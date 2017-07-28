Новости Беларуси. Белорусско-российский спутник дистанционного зондирования земли планируется к запуску в 2021 году. Над его созданием уже работают ученые двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В космическом аппарате будут использованы новые материалы и технологии обработки. Вес спутника составит около тонны. Тогда как зарубежные аналоги весят в 2,5 раза больше. На создание инновационного проекта понадобится около 200 тысяч долларов США. Аппарат будет включен в белорусско-российскую орбитальную группировку спутников и позволит расширить области применения космической информации.