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Белорусско-российский спутник дистанционного зондирования земли планируется к запуску в 2021 году

28 июля 2017 05:51
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Новости Беларуси. Белорусско-российский спутник дистанционного зондирования земли планируется к запуску в 2021 году. Над его созданием уже работают ученые двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-российский спутник дистанционного зондирования земли планируется к запуску в 2021 году-1

В космическом аппарате будут использованы новые материалы и технологии обработки. Вес спутника составит около тонны. Тогда как зарубежные аналоги весят в 2,5 раза больше. На создание инновационного проекта понадобится около 200 тысяч долларов США. Аппарат будет включен в белорусско-российскую орбитальную группировку спутников и позволит расширить области применения космической информации.

# общество # Космос

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