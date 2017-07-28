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Книги для детских домов и приютов: молодежное движение «С книгой по жизни» стартовало в Беларуси

28 июля 2017 05:35
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Новости Беларуси. «С книгой по жизни». Под таким девизом 28 июля в Беларуси стартовал очередной этап республиканского молодежного движения. В 2017 году он приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания и Году науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книги для детских домов и приютов: молодежное движение «С книгой по жизни» стартовало в Беларуси-1

Проект направлен на приобщение молодежи к изучению истории своей страны, чтению мировых и отечественных авторов. Для ребят организуют встречи с писателями. Кроме того, участники проведут благотворительные акции, и с помощью неравнодушных людей в детских домах, приютах и больницах появятся новые книги. Также в общественных местах установят полки буккросинга, где каждый сможет найти литературу по душе.

# общество # Благотворительная акция

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